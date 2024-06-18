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الثلاثاء، 18-06-2024 03:25 م

الخارجية: إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وكذلك إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم إلى المملكة وعلى نفقة الحكومة الأردنية. 

وبين مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة بأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة ضمن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة قام بإصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم، رحمهم الله، في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا من ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية. 

وأكد السفير القضاة أن الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، تتابع إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج اثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة، كما تتابع الخلية عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

و أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة المتواجد في مكة يقوم بزيارة المصابين في المستشفيات للإطمئنان على سلامتهم، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وجدد السفير القضاة الشكر للسلطات السعودية المختصة على ما قدمته من مساعدة لفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة المكرمة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمساعدة في تحديد هوية الجثامين، وتسهيل إجراءات الدفن وإجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.

وجدد السفير القضاة دعوته لجميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم، للاتصال لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية: 
- مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧
- خط الطوارئ / جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١
أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: [email protected] 

أو مراجعة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة وعلى مدار الساعة.

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