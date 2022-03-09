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الأربعاء، 09-03-2022 11:52 ص

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه تم توفير ممراتٍ آمنة مكّنت نحو (١٢٠) أردنياً وعائلاتهم من الخروج من مدينة سومي باتجاه مدينة بولتافا الأوكرانية.

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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن 35 اردنياً وعائلاتهم يصلون المملكة اليوم، قادمين من سلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، ممن عبروا الحدود من أوكرانيا إلى الدول المجاورة لها.


ودخل مع ساعات فجر اليوم الأربعاء أول مجموعة من الأردنيين، القادمين من مدينة سومي الأوكرانية إلى معبر سيريت على الحدود الأوكرانية - الرومانية. 

وكانت قد تكلّلت اتصالات الوزارة عِبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات في أوكرانيا، وبما فيها السلطات المحلية في مدينة سومي، وكذلك اتصالات السفارة الأردنية في العاصمة أنقرة، بالنجاح لتوفير ممراتٍ آمنة مكّنت نحو (١٢٠) أردنياً وعائلاتهم من الخروج من مدينة سومي باتجاه مدينة بولتافا الأوكرانية






 




 

 


 

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