الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الأردن الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.

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وفي زيارته الثامنة للمنطقة منذ بدء الجولة الأخيرة من الصراع في غزة، سيزور بلينكن المملكة ومصر وإسرائيل وقطر ويجتمع مع كبار الدبلوماسيين هناك.



وهذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.