السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: القوافل الإنسانية لغزة هوجمت أو نهبت أو منع وصولها من قبل مستوطنين

فاعليات تحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي

إسرائيل تدرس إعلان الأونروا منظمة إرهابية

صحيفة عبرية: العد التنازلي لانهيار إسرائيل بدأ

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الأردن الأسبوع المقبل

توضيح من البيت الأبيض حول رد حماس على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

تظاهـرة فنية في حب الأردن من إنتاج صوت الأردن عمر العبداللات

إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء

ولي العهد لنشامى المنتخب: شكرا لكم بحجم ما أسعدتمونا

كشف تفاصيل جديدة لإنزال قوات القسام في رفح

الجمعة، 07-06-2024 10:38 م

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الأردن الأسبوع المقبل

251818


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان


وفي زيارته الثامنة للمنطقة منذ بدء الجولة الأخيرة من الصراع في غزة، سيزور بلينكن المملكة ومصر وإسرائيل وقطر ويجتمع مع كبار الدبلوماسيين هناك.


وهذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ (1)

فاعليات تحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي

6645a232b8098

وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب يزور مقر انتخابات قصبة المفرق

1717782936134

حداد: "الوطني للبحوث الزراعية" بيئة حاضنة للريادة والابتكار

image (7)

ولي العهد لنشامى المنتخب: شكرا لكم بحجم ما أسعدتمونا

66632d2b8392a

القوات المسلحة: إرسال طائرة مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان

07062024_125018

هـام من ادارة السير لكافة السائقين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-29 at 12.44.30 PM

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في ١٠٧ قضايا

495622

الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

WhatsApp Image 2024-05-21 at 11.57.15 AM

عين على القدس يسلط الضوء على إحياء حق العودة في ذكرى النكبة

66420a1f7ca69

انطلاق اجتماع فريق العمل العربي للطيف الترددي في عمّان

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

5_news_1715237441

العين عبدالحكيم الهندي يكتب: ألغاز "الإزاحة الكبيرة" في موقف بايدن.. والزلزال الملكي بواشنطن