الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني بالمسيّرات على موسكو عمل إرهابي دولي

الوكيل الإخباري- وصفت وزارة الخارجية الروسية محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه عمل إرهابي دولي.

اضافة اعلان

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجة الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على محاولة نظام كييف استهداف مواقع في موسكو فجر اليوم الاثنين بطائرات مسيرة.



وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه في حوالي الساعة 4:00 صباحا، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنيين غير سكنيين في العاصمة، مؤكدا أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة ولم تقع إصابات.



وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار، وتصدت لهما منظومات الدفاع الإلكتروني وأسقطتهما، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

روسيا اليوم