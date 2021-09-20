الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

الوكيل الإخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال السفارة الأردنية في روسيا حادثة إطلاق نار على طلبة داخل جامعة بيرم، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول.

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وقال أبو الفول ، إن "غرفة العمليات في الوزارة تتابع مع السفارة"، مؤكداً أنه لم يتم إبلاغ السفارة من خلال السلطات الروسية حتى الآن عن وجود أي أردني بين القتلى والمصابين.



فتح طالب النار في حرم جامعة بوسط روسيا الاثنين؛ مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، حسبما أكد المحققون، في ثاني عملية إطلاق نار في مرفق تعليمي العام الحالي.



وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا؛ نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية و لصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.



وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.

