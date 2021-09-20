الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر: توقيف 71 مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات

انقلاب صهريج على طريق المطار

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

اللجنة الإدارية النيابية تبحث مطالب مشرفات تربويات

16 وفاة و2103 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

بلدية إربد لـ الوكيل: نتابع المخالفات المتعلقة بـ'الأوتو بارك'

مجاهد لـ الوكيل : قمر الحصادين سيظهر الساعة 6:42 مساءً

فاجعتان لأردنيين مغتربين تشعلان مواقع التواصل

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

انقطاع المياه عن حي في الزرقاء والوزارة تتابع

الإثنين، 20-09-2021 01:52 م

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال السفارة الأردنية في روسيا حادثة إطلاق نار على طلبة داخل جامعة بيرم، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول.

اضافة اعلان


وقال أبو الفول ، إن "غرفة العمليات في الوزارة تتابع مع السفارة"، مؤكداً أنه لم يتم إبلاغ السفارة من خلال السلطات الروسية حتى الآن عن وجود أي أردني بين القتلى والمصابين.


فتح طالب النار في حرم جامعة بوسط روسيا الاثنين؛ مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، حسبما أكد المحققون، في ثاني عملية إطلاق نار في مرفق تعليمي العام الحالي.


وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا؛ نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية و لصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.


وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ava9wmrr

بلدية إربد لـ الوكيل: نتابع المخالفات المتعلقة بـ'الأوتو بارك'

قمر الحصادين

مجاهد لـ الوكيل : قمر الحصادين سيظهر الساعة 6:42 مساءً

الت

فاجعتان لأردنيين مغتربين تشعلان مواقع التواصل

920211415400877292752

الإعلان عن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية الأسبوع الحالي

920211994718824704945

دودين يرعى مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية الرقمي

الكسبي

وزير الأشغال يترأس وفداً متوجهاً إلى بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

أخبار متعلقة
السفارة-اليمنية

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

62021422233952238786

السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول

920219215426221092049

الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

8202122154728112737640

‏الأردن يرفض ما يُسمى مشروع تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في القدس

920215231254855529879

السفارة البريطانية تحتفل بابتعاث عدد من الطلبة الأردنيين للدراسات العليا

رئاسة

الأردن يعزي بضحايا حادث السير في مصر