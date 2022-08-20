الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في الأردن بعد صورة راغب علامة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أنها استقدمت سفيرها في الأردن حيدر العذاري إلى بغداد، بعد أن قالت إنها "تتابع باهتمام" صور تُعنى بالعذاري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن "وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد".



ويأتي ذلك على خلفية انتشار صور جمعت السفير العراقي وأحد أفراد عائلته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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