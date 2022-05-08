الخارجية: انهاء مشكلة شابين أردنيين في أنجولا

الوكيل الإخباري -

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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، متابعة وانتهاء مشكلة شابين أردنيين متواجدين في أنجولا، حيث سيعودان بناء على رغبتهما الى أرض الوطن خلال أيام بعد تسلمهما جوازات السفر يوم أمس.وقال أبو الفول في تصريحات صحفية الأحد، أنه تم رصد منشور على مجموعة خاصة في موقع الفيسبوك يوم الاربعاء الماضي، يشكو فيه مجموعة من الاردنيين أنهم يتعرضون لسوء المعاملة وحجز جوازات سفرهم وأنهم هربوا من مكان عملهم الى الشارع وتم تهديدهم بكمبيالات، وتم متابعة المنشور والتواصل مع أولئك المواطنين، وتبين بعد البحث أن مالك الشركة هو مواطن أردني، حيث تم التواصل معه وترتيب لقاء في الوزارة والتوصل الى تفاهمات معينة لمساعدة المواطنين.وأوضح أبو الفول، أن هناك جهات وإجراءات معنية مختصة تحقق من أي خلافات قد تقع بين العامل وصاحب العمل والوقوف على كافة التفاصيل التي تخضع للقانون، مشددا على أن وزارة الخارجية تتابع وتهتم بأي مواطن خارج البلاد وتسعى لحل أي مشكلة وتقديم أي مساعدة قد يحتاجونها من خلال غرفة العمليات في مبنى الوزارة بالاتصال على الرقم الساخن : 0795497777 او الرقم الأرضي 065501444 ، او من خلال السفارات الاردنية ومنصات التواصل الاجتماعي المعتمدة.