الخارجية تؤكد على عودة الأردنيين من أوكرانيا و 1500 مُسجل على منصة التواصل

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على ما جاء في بيانها الصادر السبت الماضي، بدعوة الأردنيين المقيمين في أوكرانيا الى العودة، وعدم السفر إليها، في ظل التطورات الراهنة.

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وقال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم الوزارة هيثم ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" إن التسجيل الإلكتروني أظهر أن هناك 1500 مُسجل على الرابط الذي أطلقته الوزارة سابقاً، والخاص ببيانات التواصل.



وأوضح أن عدد محدود من الأردنيين عاد من أوكرانيا إلى المملكة خلال الأيام الماضية، موضحاً أنه يصعب حصر العدد بشكل دقيق لأن عودتهم كانت على أكثر من رحلة ومع عدة شركات طيران.



وحول التوجه نحو تسيير رحلات عارضة، قال أبو الفول، إن الوزارة تتابع وتراقب التطورات عن كثب، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب التطورات اولا باول.

واشار إلى أن المطارات في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي، داعياً الاردنيين الى العودة الى المملكة، حسب بيان الوزارة.



وتجدد ليلة أمس الجمعة، القصف شرق أوكرانيا، وتبادل الجيش الأوكراني الانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بشأن استخدام أسلحة ثقيلة، في تصعيد أمني يعزز المخاوف من وقوع حرب بين البلدين.



وأصدرت السلطات الانفصالية في "دونيتسك"، أمرًا بإجلاء مدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم عسكري وشيك، فيما كانت النيران اشتعلت في خط أنابيب الغاز شرق أوكرانيا، بعد انفجار قوي مساء الجمعة، دون وقوع ضحايا.



وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت على مناورات للقوات الاستراتيجية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وعابرة.

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