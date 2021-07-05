الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز أن الخارجية لم تبلغ من قبل سفارتها في نيقوسيا حتى اللحظة بأية إصابات بين الأردنيين نتيجة الحرائق الهائلة التي تشهدها قبرص.

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وأكد الفايز لـ الوكيل الإخباري أن مركز العمليات في السفارة، يدعو المواطنين الأردنيين المقيمين في قبرص التواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتمت السيطرة بشكل تام" على أسوأ حريق تشهده الجزيرة منذ عقود والذي أودى بأربعة مصريين.



وكان قد اندلع الحريق الذي أججته الرياح القوية بعد ظهر السبت واجتاح سفوح سلسلة جبال ترودوس (جنوب)، ما أدى إلى وفاة أربعة عمال مصريين قبل أن تتم السيطرة عليه.