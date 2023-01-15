الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا والتي تتأثر بسلسلة عواصف جوية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الوزارة تتابع مع السفارة الاردنية في واشنطن التحذيرات الجوية لخطر الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في كاليفورنيا مع نهاية الأسبوع .

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وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أنه في حال حدوث أي طارئ أو مستجدات جوية في كاليفورنيا سيتم التعامل معه بشكل سريع وإطلاق جملة من الإرشادات للحفاظ على سلامة الأردنيين .



وأكد أن السفارة الأردنية في واشنطن على أتم الإستعدادات لمتابعة الأردنيين ومساعدتهم على مدار الساعة .



وتشهد ولاية كاليفورنيا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصًا على الأقل، وفقًا للسلطات الأمريكية مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.



وكانت الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت من أن وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية .

