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الأربعاء، 09-03-2022 01:50 م

الخارجية تتابع انقطاع التواصل بين مواطن في أوكرانيا وذويه

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم ابو الفول أن الوزارة تتابع المعلومات التي وردت إليها حول انقطاع التواصل بين مواطن أردني مقيم في مدينة ماريبول الأوكرانية وذويه.

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وأضاف، أن الوزارة تسعى من خلال جميع الوسائل والاتصالات المتاحة، والقنوات الدبلوماسية لمعرفة مصيره والتمكن من التواصل معه، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة هي من قبل ذويه. 

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