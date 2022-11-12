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السبت، 12-11-2022 10:14 ص

الخارجية تتابع حالة طالب أردني في جورجيا أصيب بنزيف دماغي

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدت


قال مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الوزارة تتابع المعلومات التي وردت إليها حول اصابة طالب أردني بنزيف دماغي في دولة جورجيا ادخل على اثرها احد المستشفيات هناك.اضافة اعلان


وأكد المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن الخارجية تنتظر التقارير الطبية لعرضها على الجهات المعنية لحل مشكلة الطالب الأردني الذي يرقد على سرير الشفاء.

ووفقا للبيانات أن سميح طالب طب أسنان أردني في جورجيا تعرض لنزيف دماغي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى هناك وأن تكلفة إجراء العمليات الجراحية اللازمة تصل إلى 14 ألف دولار .

 




 

 


 

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