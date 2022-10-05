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الأربعاء، 05-10-2022 05:16 م

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي

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الوكيل الاخباري - تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة، اليكسي لو كوور غرانميزون، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.

وأعرب السفير الخطيب، خلال لقائه في مكتبه، السفير غرانميزون، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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