الخارجية تتسلم نسخة نسخة من أوراق اعتماد سفير تشيلي

الوكيل الاخباري - تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفيرة لينا الحديد، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشيلي الصديقة، خورخي اليخاندرو تاجيلي كانيلو ، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.



وأعربت السفيرة الحديد، خلال لقائها في مكتبها، السفير كانيلو، عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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