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الثلاثاء، 18-10-2022 11:46 م

الخارجية تجدد دعوتها للأردنيين إلى مغادرة أوكرانيا

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع الأمنية التي يصعب التنبؤ بها في أوكرانيا، تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين الذين اختاروا البقاء في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن من خلال المنافذ البرية المشتركة مع دول الجوار، وبواسطة وسائل النقل التجارية التي ما زالت متاحة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الأوكرانية.

وحرصاً على استمرار التواصل مع الجالية الأردنية المتواجدة في أوكرانيا، تؤكد الوزارة استمرارها استقبال أية اتصالات واستفسارات منهم من خلال مركز عمليات الوزارة على الرقم (00962795497777)، أو من خلال البريد الالكتروني ([email protected]).

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