الخارجية تُحذر أردنيين قرروا عدم مغادرة أوكرانيا

الوكيل الإخباري -
تحث وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين الذين لا زالوا في أوكرانيا، وخصوصاً من قرروا عدم المغادرة ، على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. اضافة اعلان
كما تحث الوزارة من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.
واعلن الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:
- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونة
هاتف / واتساب: 00306942612222
- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:
هاتف: 0040737373273
واتساب: 00962798788252
- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (اوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوت
هاتف: 004366565513092
واتساب؛ 0096277555277
- معبر الحدود الاوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony): القنصل عصام الرقاد
هاتف / واتساب: 00436767388014
- مركز الاستقبال / وارسو: القنصل وليد القزاز
هاتف: 0035796104663
واتساب: 009647502010133