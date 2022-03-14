الخارجية تُحذر أردنيين قرروا عدم مغادرة أوكرانيا

الوكيل الإخباري -

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تحث وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين الذين لا زالوا في أوكرانيا، وخصوصاً من قرروا عدم المغادرة ، على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.كما تحث الوزارة من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.واعلن الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونةهاتف / واتساب: 00306942612222- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:هاتف: 0040737373273واتساب: 00962798788252- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (اوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوتهاتف: 004366565513092واتساب؛ 0096277555277- معبر الحدود الاوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony): القنصل عصام الرقادهاتف / واتساب: 00436767388014- مركز الاستقبال / وارسو: القنصل وليد القزازهاتف: 0035796104663واتساب: 009647502010133