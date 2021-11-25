الخارجية تحذر الاردنيين المتواجدين في أثيوبيا

الوكيل الاخباري - جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة. كما تهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا خلال هذه الفترة.

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لطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة في أديس أبابا على الخط الساخن (00251904049070) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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