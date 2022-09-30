الخارجية تحذر من تصاعد إجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري - حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، اليوم، من خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من استهدافٍ للفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال.

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وشدد على أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، وخصوصاً في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة.