الخارجية تحقق حول عائلة أردنية افترشت الشاطئ في الكويت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول إن الوزارة تابعت مع السفارة في الكويت حول العائلة الأردنية التي كانت تعيش على الشاطئ بمنطقة الشويخ في الكويت.

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وأضاف أبو الفول في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن العائلة الأردنية لم يسبق لها التواصل مع السفارة الأردنية في الكويت لمتابعة أمرهم .



وأشار بحسب المعلومات الأولية أنه تم إبعاد العائلة عن الأراضي الكويتية وذلك بسبب مخالفتها أسس وأنظمة الإقامة .



" الوزارة مستمرة بمتابعة القضية للوقوف على حيثياتها ومعرفة حقيقة الأمر "وفق أبو الفول.



وفي التفاصيل أكدت السلطات الكويتية وجود أسرة أردنية مكونة من 6 أشخاص (أب وأم و4 أطفال)، أصغرهم رضيع، افترشت على الشاطئ بمنطقة الشويخ في الكويت.



في ضوء ذلك تم أخذ الأسرة، المكونة من أب عمره 35 عاماً، والزوجة 30 عاماً، والأطفال (7 و5 و3 سنوات) وطفل رضيع لم يكمل عامه الأول، إلى المخفر، وبعد الاستعلام عن الرجل والمرأة، تم التأكد من أنهما لا يوجد عليهما أي قضية، فاتخذ قرار فوري بإبعاد العائلة عن البلاد وفق المادة 16 من قانون إقامة الأجانب التي تمنح السلطات الأمنية بإبعاد المقيم في حال "عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش" والمادة 17 من القانون نفسه، التي تنص على "أن أمر الإبعاد يشمل أفراد أسرة المبعد المُكلّف بإعالتهم، ثم تمت إحالتهم وترحيلهم إلى بلدهم الأردن".

