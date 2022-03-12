الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول إن أعداد الأردنيين الذين عبروا من أوكرانيا والمتواجدين في دول جوارها يبلغ أقل من 50 شخص ويتم دراسة سبل عودتهم إلى الأردن.



وفي حديثه للمملكة السبت، أشار أبو الفول إلى أن خلية الأزمة في الوزارة تقوم بدراسة وتقييم الوضع يوميا لترفع التنسيبات اللازمة ويتم التعامل مع الأمور والتطورات أولا بأول حسب الواقع الفعلي.

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