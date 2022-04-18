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الإثنين، 18-04-2022 07:23 ص

الخارجية تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إحراق نسخةٍ من القرآن الكريم في مدينةٍ بالسويد.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن هذا الفعل مُدانٌ ومرفوضٌ ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُؤجج مشاعر الكراهية والعنف ويُهدد التعايش السلمي. وأضاف الناطق الرسمي أنّ هناك مسؤوليةً جماعيةً في نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بالقيم المشتركة وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد.


وشدّد أبو الفول على ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله، واللجوء إلى الطرق السلمية في التعبير عن الرأي دون إثارة الفتن أو الإساءة إلى مشاعر الآخرين.


 




 

 


 

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