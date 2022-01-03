الخارجية تدين اختطاف سفينة من قبل الحوثيين

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي، مساء يوم أمس الاحد، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الافعال الإرهابية التي تشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالباً بإخلاء السفينة فوراً لاستكمال مسيرها.

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