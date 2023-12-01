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الجمعة، 01-12-2023 01:59 م

الخارجية تدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة، مؤكداً على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.


وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فوراً لفرض وقفٍ لإطلاق النار .

 




 

 


 

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