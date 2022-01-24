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الإثنين، 24-01-2022 12:10 ص

الخارجية تدين استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي، مساء اليوم الأحد، استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتين مُسيرتين مُفخختين تمّ اعتراضهما من قبل قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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