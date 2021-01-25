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الإثنين، 25-01-2021 12:27 م

الخارجية تدين اطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه الرياض

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه مدينة الرياض واستهداف مناطق مدنية حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان اليوم الاثنين، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قبل الحوثيين، ورفض المملكة المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.


وجدد الفايز تأكيد وقوف الاردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وفي كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق، مشددا على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.


واشاد بقدرات الدفاعات الجوية السعودية ونجاحاتها في التصدي لمثل هذه الهجمات المتكررة.


-- (بترا)

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