الخارجية تدين اطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفا عسكريا على جازان

الوكيل الاخباري - ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، إطلاق مليشيات الحوثي مقذوفا عسكريا سقط على احدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وأدى إلى إصابة خمسة مدنيين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.



وشدد الفايز على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة وعلى وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، متمنيا بالشفاء العاجل للمصابين.



--(بترا)

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