الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله فجر اليوم.

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واستنكرت الوزارة في بيان لها، وبشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.



وحذرت من أن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف وأن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بفرص تحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية.



وأكدت الوزارة ضرورة وقف الاحتلال كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وشددت على أهمية تحرك المجتمع الدولي فورياً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام ، على أساس حل الدولتين، و وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

