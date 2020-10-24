الخارجية تدين التفجير الإرهابي في كابول

الوكيل الاخباري -

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التفجير الانتحاري الإرهابي الذي وقع خارج مركز تدريبي في منطقة دشت بارتشي غربي العاصمة الأفغانية كابول، وراح ضحيته العشرات من الأبرياء.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، في تصريح صحفي اليوم السبت، وقوف الأردن مع حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مندداً بشدة بـ"الهجوم الجبان الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي"، ورفضه باعتباره "فعلاً جباناً يستهدف زعزعة الأمن واستقرار أفغانستان".كما أكد الفايز موقف المملكة الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.