السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

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الجمعة، 24-12-2021 11:13 م

الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي أراضي المملكة العربية السعودية ، وآخرها استهداف منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية .

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وشدّد على وقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، معرباً عن أصدق التعازي ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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