الخارجية تدين الحوثيين لاستهدافهم المدنيين في السعودية

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي أراضي المملكة العربية السعودية ، وآخرها استهداف منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد من الأشخاص.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية .

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