الخارجية تدين الممارسات الاستفزازية للمستوطنين بحي الشيخ جراح

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الممارسات الاستفزازية التصعيدية التي ينفذها المستوطنون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إن أوامر الإخلاء والتهجير لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن "الاحتلال"، بصفته القوة القائمة في القدس الشرقية، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.



وأوضح أن استمرار ممارسات الإحتلال الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لاشرعية ولا قانونية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

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