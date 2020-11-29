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الأحد، 29-11-2020 02:59 م

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

وزارة-الخارجية-وشؤون-المغتربين-الأردنية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية غزنة شرق جمهورية أفغانستان الإسلامية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن الأردن مع الحكومة والشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار أفغانستان.

وعبّر عن أحر التعازي بالضحايا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق؛ أيا كان مصدره ومنطلقاته.

 




 

 


 

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