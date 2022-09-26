الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس، مركز تدريب عسكريا جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من المجندين وإصابة العشرات.



وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، معربةً عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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