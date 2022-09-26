الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع في اربد يبحث الاجراءات المتعلقة بسلامة الأبنية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

زراعة إربد : مهرجان الرمان في 26 الشهر المقبل

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم

التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتائج القبول الموحد بالجامعات الرسمية

قرار مرتقب بشأن التوقيت الشتوي وتعديل دوام طلبة المدارس بالاردن

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

حملة لإزالة البسطات المخالفة في الرصيفة

تقرير اقتصادي: الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة أكبر مما كان متوقعا

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

الإثنين، 26-09-2022 05:45 م

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس، مركز تدريب عسكريا جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من المجندين وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، معربةً عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

اجتماع في اربد يبحث الاجراءات المتعلقة بسلامة الأبنية

وزارة الزراعة

زراعة إربد : مهرجان الرمان في 26 الشهر المقبل

92022520852352913270

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم

wwww

التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتائج القبول الموحد بالجامعات الرسمية

مدرسة

قرار مرتقب بشأن التوقيت الشتوي وتعديل دوام طلبة المدارس بالاردن

222

حملة لإزالة البسطات المخالفة في الرصيفة

أخبار متعلقة
www

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

www

الصفدي يلتقي منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

920221693747573946462

وزير الخارجية الأميركي يعزي بضحايا انهيار عمارة اللويبدة

1ba4a6eb-c7d4-4a20-aebf-9902797c56bf

وزير الخارجية يلتقي وفداً ألمانياً

w

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل عدداً من الوفود

92022992215736899310

بيان من الخارجية بشأن أردنيين تم ضبطهم في كينيا