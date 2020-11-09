الخارجية تدين الهجوم الارهابي في بغداد

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية غربي العاصمة العراقية بغداد، ليلة أمس، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان.



كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق، مشددا على ان أمن البلدين الشقيقين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق الشقيق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.



وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



