الخارجية تدين تفجيرات مطار كابول

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول، أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

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وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.



وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال الأعمال الإرهابية والإجرامية مهما كان فاعلها.



وأعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب الأفغاني الشقيق وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



--(بترا)