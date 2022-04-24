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الأحد، 24-04-2022 11:31 ص

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام إسرائيل بتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القُدس المحتلة، وتقليص أعداد المُحتفلين بمناسبة حلول سبت النور .اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول بأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ و غير المُقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضةٌ ومدانة.

وأكّد بأن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها ووقف جميع الإجراءات التقييدية على مسيحييّ القدس المحتلة.

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