الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 06:36 م

الخارجية تدين حادثة اطلاق النار على السفارة السعودية بمدينة لاهاي

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها السفارة السعودية في مدينة لاهاي في هولندا .
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء.

كما، أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها.

وأعرب الفايز عن ثقته بقدرة السلطات الهولندية في الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

 




 

 


 

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