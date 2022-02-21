الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الأردنية في مصر تتابع حادثة وفاة شاب أردني دهساً يوم أمس الأحد.

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وأضاف أبو الفول اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن جثة الشاب الآن لدى الطب الشرعي المصري منوها أنه سيتم نقل جثمانه إلى الأردن فور الانتهاء من الإجراءات.



وتابع أنه تم التواصل مع عائلة الشاب لغايات تسلم جثمانه عند وصولها إلى الأردن.



ويشار إلى أن الشاب الاردني محمد أيمن الإبراهيم توفى عن عمر يناهز 25 عاماً وكان يدرس درجة الماجستير في مصر ومتزوج من مصرية .