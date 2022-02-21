الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

اصابة الخصاونة بكورونا تلغي اللقاء مع السيسي

الهواري: تعيين أكثر من 659 طبيباً مقيماً و شواغر لـ 500 طبيب

الإثنين، 21-02-2022 01:43 م

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

الخارجية٢


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

  أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الأردنية في مصر تتابع حادثة وفاة شاب أردني دهساً يوم أمس الأحد.

اضافة اعلان


وأضاف أبو الفول اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن جثة الشاب الآن لدى الطب الشرعي المصري منوها أنه سيتم نقل جثمانه إلى الأردن فور الانتهاء من الإجراءات.


وتابع أنه تم التواصل مع عائلة الشاب لغايات تسلم جثمانه عند وصولها إلى الأردن.


ويشار إلى أن الشاب الاردني محمد أيمن الإبراهيم توفى عن عمر يناهز 25 عاماً وكان يدرس درجة الماجستير في مصر ومتزوج من مصرية . 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
358147_36_1645446792

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

0L5A0410

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

M63A9728 - Copy

31 حزبا سياسيا ليس لديهم مترشحين في الانتخابات المقبلة

274079146_10224621797285684_4016584268704223062_n

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

WhatsApp Image 2022-02-21 at 2.40.45 PM

إطلاق حملة للمحافظة على المياه ورفع الوعي بالواقع المائي

M63A1571

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أخبار متعلقة
M63A2500

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

47cf8311-7581-4d92-8c31-55fcc1260b43

بيان أردني مصري فرنسي ألماني حول حل الدولتين

وزارة الخارجية

الأردن يدين إطلاق طائرة مُفخخة باتجاه مطار أبها الدولي

61f6a039a4c6d

الصفدي يبحث مع نظيره المصري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

120222818352444620256

الاردن يدين الهجوم الارهابي في باكستان

0L5A9584

28 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لشراء لقاحات كورونا