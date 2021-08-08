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الأحد، 08-08-2021 04:33 م

الخارجية ترحب بتعيين مبعوثاً جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - رحب الأردن، الأحد، بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حسب الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز.

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وقال الفايز، إنّ الأردن يرحب بالقرار والتمنيات لغروندبرغ النجاح في مهامه الجديدة.


وأكّد، دعم الأردن للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ولكافة الجهود الدولية والاقليمية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية ووقف تدهور الوضع الانساني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وفقا للمرجعيات المعتمدة المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، لتلبية طموحات الشعب اليمني في الأمن والنمو والازدهار.


 




 

 


 

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