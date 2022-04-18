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الإثنين، 18-04-2022 05:53 م

الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، ظهر اليوم الاثنين، إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول كافة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، بأنه قد تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك /الحرم القُدسيّ الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، واللّذين يُمثلان تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً ومرفوضاً استناداً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

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