الخارجية: تسهيل إجراءات عبور 310 أردنيين من 5 دول حدودية مع أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن موظفي السفارات، قد قاموا إلى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول (٣١٠) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المدرجة أدناه، والمتواجدين عليها:
⬅️ رومانيا: ١٣٦
⬅️ بولندا: ٧٠
⬅️سلوفاكيا: ٥٦
⬅️ هنغاريا:٣٥
⬅️ مولدوفا: ١٣
حيث تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.
وإلى هذا فقد وصل إلى الأردن (١٩) مواطناً من أبنائنا وعائلاتهم قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست و بوخارست.