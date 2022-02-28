الخارجية: تسهيل إجراءات عبور 310 أردنيين من 5 دول حدودية مع أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن موظفي السفارات، قد قاموا إلى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول (٣١٠) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين ⁧‫أوكرانيا‬⁩ والدول المدرجة أدناه، والمتواجدين عليها: اضافة اعلان



‏⬅️ ⁧رومانيا‬⁩: ١٣٦

‏⬅️ ⁧‫بولندا‬⁩: ٧٠

‏⬅️⁧‫سلوفاكيا‬⁩: ٥٦

‏⬅️ ⁧‫هنغاريا‬⁩:٣٥

‏⬅️ ⁧‫مولدوفا‬⁩: ١٣



حيث تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

وإلى هذا فقد وصل إلى ⁧‫الأردن‬⁩ (١٩) مواطناً من أبنائنا وعائلاتهم قادمين من أوكرانيا عِبر ⁧‫بودابست‬⁩ و ⁧‫بوخارست‬⁩.



