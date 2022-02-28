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الإثنين، 28-02-2022 07:33 م

الخارجية: تسهيل إجراءات عبور 310 أردنيين من 5 دول حدودية مع أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن موظفي السفارات، قد قاموا إلى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول (٣١٠) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين ⁧‫أوكرانيا‬⁩ والدول المدرجة أدناه، والمتواجدين عليها: اضافة اعلان

‏⬅️ ⁧رومانيا‬⁩: ١٣٦
‏⬅️ ⁧‫بولندا‬⁩: ٧٠
‏⬅️⁧‫سلوفاكيا‬⁩: ٥٦
‏⬅️ ⁧‫هنغاريا‬⁩:٣٥
‏⬅️ ⁧‫مولدوفا‬⁩: ١٣


حيث تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

 

وإلى هذا فقد وصل إلى ⁧‫الأردن‬⁩ (١٩) مواطناً من أبنائنا وعائلاتهم قادمين من أوكرانيا عِبر ⁧‫بودابست‬⁩ و ⁧‫بوخارست‬⁩.


 




 

 


 

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