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الثلاثاء، 01-03-2022 10:49 م

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن موظفي السفارات، قاموا حتى مساء الثلاثاء، بتسهيل إجراءات عبور ودخول (506) أردنيين وعائلاتهم، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا.

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‏وأكدت في بيان صحافي مساء اليوم إنه تمّ تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.


يشار الى أنه وصل إلى المملكة 25 مواطنا قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.


 




 

 


 

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