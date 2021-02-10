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الأربعاء، 10-02-2021 01:22 م

الخارجية تعزي بضحايا الامطار بطنجة المغربية

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الأمطار في مدينة طنجة والتي أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة العشرات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز تضامن المملكة مع حكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم وتعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


-- (بترا)

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