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الأربعاء، 22-12-2021 03:47 م

الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في ماليزيا

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي لحكومة وشعب ماليزيا الصديقة، بضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من الولايات، وأسفرت عن وفاة، وإصابة العشرات، وأدت الى نزوح الآلاف، وخلفت أضرارا مادية جسيمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة مع حكومة وشعب ماليزيا الصديقة، معبرا عن أحر التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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