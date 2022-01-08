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السبت، 08-01-2022 04:23 م

الخارجية تعزي بضحايا حادث السير في مصر

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث الذي وقع على طريق "السويس-طور سيناء"، صباح اليوم، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والجرحى.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعبّر عن أصدق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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