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السبت، 05-06-2021 11:48 ص

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز، ، إنّ "السفارة الأردنية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية أن سلطات الاحتلال ، ستفرج الأحد 6 حزيران/يونيو 2021، عن المواطن الأردني المسجون عبدالله عوض أبو جابر بعد انتهاء مدة محكوميته".

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وأضاف الفايز، السبت ، في تصريحات صحفية ،  أن "أبو جابر أعرب عن رغبته بالعودة للأردن بعد خروجه من السجن، حيث اعتقل في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000".


وبين أنه "تم إصدار وثيقة سفر له، مرجحا وصول أبو جابر إلى جسر الملك حسين صباح الغد، حيث تم إبلاغ ذويه".


وكان نادي الأسير الفلسطيني، قال في وقت سابق ، "إنّ المواطن الأردني أبو جابر ‘44 عاما‘ هو أقدم أسير أردني".

 

والأسير أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيراً أردنياً تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها، بحسب نادي الأسير .

 


 




 

 


 

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