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الجمعة، 21-06-2024 06:01 م

الخارجية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين من خارج البعثة إلى 75

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين، الذين لم يكونوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، نتيجة لتعرضهم لضربات شمس بسبب موجة الحر الشديدة، حيث بلغ عدد الوفيات 75 حالة.

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وأكد السفير د. سفيان القضاة، مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، أنه تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناءً على طلب ذويهم، وأنهم يعملون حالياً على إصدار 7 تصاريح دفن إضافية.


وأوضح السفير القضاة أن الجهات السعودية المعنية بدأت في إجراءات دفن الحجاج الذين توفوا، بما في ذلك غسل الجثامين وتكفينها وإقامة الصلاة عليها ودفنها، كما أصدرت الجهات السعودية المعنية 47 شهادة وفاة للحجاج الأردنيين حتى الآن.


وأضاف السفير القضاة أنه تم العثور على 96 حاجاً أردنياً من بين 110 مسجلين كمفقودين، وذلك وفقاً لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بداية التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين. من بين هؤلاء، يرقد 27 حاجاً في أسرة الشفاء بالمستشفيات السعودية، بينما 15 حالتهم حرجة، ويتم التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج بالمملكة فور تحسن حالتهم الصحية.


وأكد السفير القضاة استمرار فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة في تقديم الدعم والرعاية للحجاج الذين تم العثور عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية مع السلطات السعودية المختصة. كما يواصل الفريق زيارة الحجاج الأردنيين في المستشفيات للاطمئنان على صحتهم ومتابعة أوضاعهم.


وأوضح السفير القضاة أن عمليات البحث عن 7 حجاج أردنيين مفقودين ما زالت جارية بالتنسيق بين الخلية التي شكلتها الوزارة والقنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف الأردنية للحج والسلطات السعودية المختصة.


وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الحجاج رحمهم الله، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.


كما نوه السفير القضاة بضرورة على جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم التواصل مع فريق القنصلية العامة الأردنية في مكة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة، على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:


00966501784611
00966563804751
00966562651508
00966501565050
ويمكن أيضاً التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، عبر الأرقام التالية:


00962795497777
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني: ‏[email protected]
أو زيارة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة على مدار الساعة.
أو زيارة مكتب الخدمات القنصلية المؤقت التابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب جسر المنصور طابق ميزانين.









 




 

 


 

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