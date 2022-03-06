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الأحد، 06-03-2022 08:44 م

الخارجية : تكثيف المتابعة بخصوص أوضاع الطلبة الأردنيين في سومي

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - كثّفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المتابعة والاتصالات مع كافة الجهات المعنية، اليوم، بخصوص أوضاع الطلبة الأردنيين في مدينة سومي، وتستمر ببذل الجهود لتوفير ممرات آمنة لمغادرتهم المدينة. 

وتشير نتائج الاتصالات الأولية الواردة للوزارة إلى إمكانية إجراء ترتيبات من قبل السلطات المحلية لإخلاء الطلبة من مختلف الجنسيات غداً صباحاً. 

ويتم حالياً إجراء الاتصالات المختلفة مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال من الطلبة الأردنيين لتنسيق الجهود، وإجراء الترتيبات اللازمة، وتوفير وسائل النقل للاستفادة من أيّة فرصة قد توفر غداً للإخلاء. 

وتجدر الإشارة، إلى أن الوزارة تتابع أيضاً المعلومات الواردة عن تحرك مجموعة من الطلبة الأردنيين، اليوم، مع مجموعات من المواطنين الأوكرانيين ومن جنسيات أخرى باتجاه المناطق الغربية، وتقوم الوزارة بإجراء الاتصالات معهم، والتواصل أيضاً مع عددٍ منهم من خلال الرسائل النصية.

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