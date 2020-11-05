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الخميس، 05-11-2020 09:03 ص

تبادل إطلاق نار مع السلطات الأميركية

الخارجية تكشف تفاصيل مصرع أردنية وطفلها في أميركا

خارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، الخميس، إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق نار تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية، وأدت إلى مصرع سيدة أردنية وطفلها.

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وأضاف الفايز في بيان، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني،  يقطن في شقة مجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة على الجاني بسبب الإزعاج المتكرر واعتقاد الجاني خطأ أن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، قام الجاني بالتوجه إلى الشقة، حيث تقطن العائلة الأردنية، وإطلاق النار على السيدة الأردنية وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية) مما أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابنتها بطلقات نارية".


"قام الجاني باختطاف طفل السيدة وقد حضرت الشرطة على الفور، وحدث تبادل إطلاق نار مع الجاني، مما أسفر عن وفاة الجاني والطفل وتم نقل ابنة المغدورة إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفق البيان.


وبين الفايز أن السفارة على تواصل مع السلطات الأميركية، ومع ذوي العائلة لتقديم المساعدات الممكنة.

 

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