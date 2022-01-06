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الخميس، 06-01-2022 05:50 م

الخارجية تواجه صعوبة في التواصل مع الأردنيين في كازاخستان لانقطاع الاتصالات والإنترنت

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، إنها تواجه صعوبة في التواصل مع الأردنيين في كازاخستان بسبب انقطاعات الاتصالات والإنترنت.

وذكر الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول لـ "المملكة"، إن الوزارة تتابع أوضاع الأردنيين في كازاخستان، لكن التواصل يواجه صعوبة بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت الذي يعود على فترات متقطعة ويعتمد على المدينة التي يقطنها الأردنيون هناك.

ويحاول مركز العمليات في مقر الوزارة التواصل عند عودة الاتصالات والإنترنت في كازاخستان، وفق أبو الفول.

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