الخارجية توضح لـ الوكيل حول وفاة مواطن أردني في بريطانيا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أنه لم يرد أية معلومة بشأن أنباء وفاة مواطن أردني في بريطانيا.

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وأضاف أبو الفول لـ " الوكيل الإخباري " أن السفارة الأردنية في لندن تتابع أي مستجد في هذا الأمر مشيرا أنه سيتم التحقق من هذه الأنباء بشكل فوري .



وكان قد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المواطن الأردني ابراهيم محمد الهلالات المقيم في بريطانيا متأثرا بإصابته بكورونا والذي نشر فيديو له أوصى به بتوزيع أملاكه كاملة في بريطانيا والأردن لوجه الله تعالى لمؤسسة أيتام وادي موسى ومركز تحفيظ القرآن في وادي موسى.